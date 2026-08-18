Twitch открыл вертикальные трансляции для всех стримеров

Платформа Twitch открыла функцию вертикальных трансляций для всех стримеров. Ранее Dual Format Streaming была доступна только некоторых партнёрам — теперь её смогут использовать все желающие.

Dual Format Streaming позволяет стримерам одновременно вести горизонтальные и вертикальные стримы: система адаптирует картинку под мобильные устройства, передвигая веб-камеру, чат и другие элементы на экране.

Ранее Twitch начал обучать нейросети на трансляциях своих пользователей. Платформа специально включила эту настройку по умолчанию: как отметил директор по продукту Майк Минтон, аудитория сервиса просто не включила бы её добровольно.