«Я не впечатлён». Topson — об уровне команд на TI 2026 и планах на карьеру

Двукратный чемпион The International Топиас Topson Таавитсайнен заявил, что уровень команд на турнире не произвёл на него впечатления. Мидер LGD вернулся на про-сцену после почти двух лет перерыва.

По словам Topson, перед турниром он ожидал, что команды окажутся значительно сильнее.

До того как я присоединился к LGD, у меня было ощущение, что они просто уничтожат нас. Потому что я не играл на профессиональной сцене два года. Однако сейчас мне кажется, что любую команду можно победить. Я не впечатлён.

Topson также подтвердил, что рассматривает возвращение в профессиональную Dota 2 на полноценной основе.

Я бы не хотел заканчивать карьеру на 12-м месте. Это неприятное чувство. Я определённо думаю о том, чтобы провести ещё один сезон. Но предложение должно быть очень хорошим, потому что в качестве стримера у меня очень стабильная жизнь.

LGD покинула TI 2026 после поражения от Team Yandex в матче за последний слот в плей-офф. За карьеру Topson заработал около $ 5,9 млн призовых.