Вышел трейлер российского фильма ужасов «Красный экран» с Лебедевой и Цапником

Создатели российского фильма ужасов «Красный экран» представили трейлер своего проекта. Хоррор выйдет в прокат 15 октября.

Сюжет расскажет о технологии красного экрана, которая позволяет погрузиться в сознание человека — так можно узнать, жива ли жертва маньяка. Но чем глубже становится погружение, тем сильнее переплетаются сознания преступника и жертвы.

Видео доступно в группе «Синема Парк & Формула Кино». Права на видео принадлежат «Синема Парк & Формула Кино».

В фильме снялись Софья Лебедева, Святослав Рогожан, Ян Цапник, Александр Зуев, Кирилл Панин и другие. Над лентой работала группа режиссёров — Евгений Колядинцев, Дима Барченков, Арсений Сюхин, Николай Лупанов и Кристина Манжула.