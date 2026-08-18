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Вышел трейлер российского фильма ужасов «Красный экран» с Лебедевой и Цапником

Вышел трейлер российского фильма ужасов «Красный экран» с Лебедевой и Цапником
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Создатели российского фильма ужасов «Красный экран» представили трейлер своего проекта. Хоррор выйдет в прокат 15 октября.

Сюжет расскажет о технологии красного экрана, которая позволяет погрузиться в сознание человека — так можно узнать, жива ли жертва маньяка. Но чем глубже становится погружение, тем сильнее переплетаются сознания преступника и жертвы.

Видео доступно в группе «Синема Парк & Формула Кино». Права на видео принадлежат «Синема Парк & Формула Кино».

В фильме снялись Софья Лебедева, Святослав Рогожан, Ян Цапник, Александр Зуев, Кирилл Панин и другие. Над лентой работала группа режиссёров — Евгений Колядинцев, Дима Барченков, Арсений Сюхин, Николай Лупанов и Кристина Манжула.

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