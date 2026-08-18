«Верните одного курьера». Topson — о состоянии Dota 2

Мидер LGD Топиас Topson Таавитсайнен признал, что текущее состояние Dota 2 кажется ему скучным.

По его словам, игра практически не изменилась с 2024 года.

Игра довольно медленная. По ощущениям, она такая же, какой была в 2024 году, когда я был в Tundra. Как будто я играю на том же патче, просто, возможно, другие герои стали сильнее. Геймплей, стратегия и вообще всё остальное практически абсолютно такие же.

На вопрос о возможных изменениях Topson предложил радикальное решение, но сам признал свою предвзятость.

Я бы просто сказал: «Сделайте карту снова меньше, верните одного курьера». Мне нравилось, как игра работала раньше, потому что именно тогда я выигрывал турниры. Но я знаю, что это уже никогда не вернётся, так что я просто буду старым и грустным из-за этого.

Topson дважды выиграл TI в составе OG (2018, 2019), когда мета была значительно агрессивнее и ориентирована на ранние драки.