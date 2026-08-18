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Сериал Медленные лошади, 6-й сезон (2026) — дата выхода, когда выйдет, трейлер онлайн, актёры

Трейлер шестого сезона «Медленных лошадей» с Гари Олдманом — премьера 16 сентября
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Компания Apple представила большой трейлер шестого сезона сериала «Медленные лошади». Продолжение шпионского шоу стартует на стриминговом сервисе Apple TV 16 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Проект основан на романе «Хромые кони» Мика Геррона. После провала тренировочного задания агент британской контрразведки MI5 Ривер Картрайт сослан в отдел «Медленные лошади» в Слау Хаусе. Там он сталкивается с эксцентричным главой Джексоном Лэмбом.

Главную роль исполнил знаменитый актёр Гари Олдман («Леон»). В сериале также сыграли Джек Лауден («Дюнкерк»), Кристин Скотт Томас («Английский пациент»), Дастин Демри-Бёрнс («Городские легенды») и другие артисты. Сейчас в Apple также работают над седьмым сезоном «Медленных лошадей».

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