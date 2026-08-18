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Том Холланд получит больше $ 100 млн за фильм «Человек-паук: Новый день»

Том Холланд получит больше $ 100 млн за фильм «Человек-паук: Новый день»
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Издание The Wrap выпустило новую колонку, посвящённую фильму «Человек-паук: Новый день». Журналисты пообщались с представителями киноиндустрии и выяснили, сколько за ленту получит Том Холланд, главная звезда картины.

Как оказалось, только за съёмки ленты британский актёр заработал $ 20 млн — сейчас это стандартный гонорар для мировых звёзд. Однако в его контракт также вошли бонусы за процент от сборов — общая касса ленты превысила $ 2 млрд за три недели. Таким образом, финальный гонорар Холланда уже превысил $ 100 млн — это один из самых высоких показателей в индустрии.

Примерно такую же сумму заработал Том Круз за «Топ Ган: Мэверик», в котором актёр также выступил продюсером. Кроме того, более $ 100 млн за роль скоро получит Роберт Дауни-младший за роль Доктора Дума в фильме «Мстители: Судный день».

Мировая премьера фильма «Человек-паук: Новый день» прошла 31 июля. Неофициальный выход ленты в России состоится уже 20 августа.

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