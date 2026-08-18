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Цены на оперативную память за год выросли на 500% — в 2027-м ожидают худшего

Цены на оперативную память за год выросли на 500% — в 2027-м ожидают худшего
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Цены на оперативную память на фоне дефицита достигли максимальных значений — как пишет Tom’s Hardware, только в США стоимость ОЗУ выросла на 500% за последний год.

Некоторые DDR5 выросли в 5-10 раз по сравнению с августом прошлого года. Например, плашка на 64 ГБ теперь стоит $ 1272, хотя год назад её цена составляла $ 222.

При этом аналитики отмечают, что следующий год будет ещё более сложным. Например, гендиректор производителя памяти SK Hynix Квак Но Чжон заявил, что в 2027 году мировой рынок памяти столкнётся с самым серьёзным дефицитом в истории, а спрос будет превышать предложение до 2030-го.

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