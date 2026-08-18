Американским солдатам предложили продлить контракты за выходные к релизу GTA 6

Военнослужащие одного из инженерно-сапёрных батальонов США получат четыре дня выходных сразу после выхода игры GTA VI — информация об этом появилась на Reddit.

Автор опубликовал документ, согласно которому солдаты действительно получат краткосрочный отпуск, если подпишут новые контракты с 1 августа по 1 ноября. Даты отпуска согласуют с командованием и приурочат к релизу самой ожидаемой игры года.

Grand Theft Auto 6 выйдет 19 ноября на PS5 и Xbox Series X/S. Сначала новую GTA выпустят на консолях, а потом игра доберётся и до ПК. Выпустить тайтл должны были в мае 2026 года, однако разработчики решили взять дополнительное время на полировку игры.