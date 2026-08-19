«Rockstar, мы не будем ждать»: хакеры угрожают слить ещё больше геймплея GTA 6

Хакерская группа Cyberleek начала угрожать слить ещё больше геймплея GTA 6 в Сеть. Об этом они сообщили на своей странице в соцсети Х.

Ранее авторы угроз выступили против отказа компании Rockstar Games от выпуска предстоящей игры на дисках. Хакеры осудили цифровые предзаказы и начали сливать кадры из GTA 6. Теперь в Cyberleek пишут, что разработчики находятся под «бомбой с часовым механизмом» и если не будут выполнены требования хакеров, то в соцсетях появится ещё больше геймплейных видео.

Сегодня никаких больше игр в ожидания. Rockstar Games сидит на тикающей бомбе замедленного действия: выполняйте наши требования, или мы выложим в Сеть оставшийся геймплей. Каждый геймер имеет право голоса.

Геймплейные ролики GTA 6 начали сливать в соцсети ночью 18 августа. На одном из видео показано, как главный герой предстоящего проекта Джейсон играет в баскетбол, а на другом — ез