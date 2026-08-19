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Стартовали съёмки фильма «Мстители: Секретные войны» — СМИ

Стартовали съёмки фильма «Мстители: Секретные войны» — СМИ
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Издание The Hollywood Handle раскрыло новые детали производства фильма «Мстители: Секретные войны». По данным СМИ, съёмки масштабного супергеройского проекта уже стартовали.

Официально студия Marvel пока не сообщала о старте полноценных съёмок. При этом на сайте кинопроизводства Великобритании указано, что процесс сдвинули на пять недель и теперь он должен начаться в сентябре. Ранее актёр Теноч Уэрта, исполняющий роль Нэмора в киновселенной Marvel, сообщал, что в конце июля у картины ещё не был утверждён окончательный сценарий.

«Мстители: Секретные войны» выйдет 17 декабря 2027 года. Проект станет масштабным кроссовером, который частично перезапустит киновселенную Marvel. До этого в рамках супергеройской франшизы выйдет фильм «Мстители: Судный день», премьера которого в мировом прокате состоится 18 декабря.

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