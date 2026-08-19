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Фильм Тусовщик, Кара Делевинь (2026): дата выхода, когда смотреть, где смотреть, трейлер

Трейлер драмы «Тусовщик» с Карой Делевинь — выход 6 ноября
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Студия А24 представила трейлер фильма «Тусовщик». Премьера комедийной драмы в мировом прокате состоится 6 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале А24. Права на видео принадлежат А24.

Картина расскажет о промоутере Питере, который выясняет, что у него есть 10-летний сын. Мир главного героя рушится, ведь параллельно его увольняют с работы. Теперь ему предстоит заботиться о ребёнке и переосмыслить свою жизнь.

Главную роль исполнил Джордан Фестман («Чудотворцы»), который также выступил режи