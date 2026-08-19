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Трейлер мультиплеера Call of Duty: Modern Warfare 4 — релиз 23 октября

Трейлер мультиплеера Call of Duty: Modern Warfare 4 — релиз 23 октября
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Компания Activision представила большой трейлер мультиплеера Call of Duty: Modern Warfare 4. Релиз шутера состоится уже 23 октября, а 16-го числа всем владельцам игры откроется доступ к сюжетной кампании.

Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.

Так, на старте в Modern Warfare 4 будет сразу 12 карт формата 6x6 и множество режимов, включая популярный мод «Наземная война» с 64 игроками в духе Battlefield. Владельцы предзаказов смогут попасть в закрытую бету новинки уже 21 августа, а всем остальным откроют доступ 28-го числа.

Полноценный релиз Call of Duty: Modern Warfare 4 состоится 23 октября на ПК, PS5, Xbox Series и Switch 2. В этот раз шутер будет посвящён потенциальному конфликту в Корее.

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