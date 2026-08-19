Трейлер мультфильма «Ведьмин лес» от авторов «Трупа невесты» — в России с 3 декабря

Студия Laika представила трейлер мультфильма «Ведьмин лес». Анимационная картина официально выйдет в России 3 декабря. Мировая премьера ленты состоится 23 октября.

Видео доступно на YouTube-канале LAIKA Studios. Права на видео принадлежат Laika.

Проект основан на произведении «Дикий лес» Колина Мелоя. Главным героем выступает девочка по имени Прю. Она отправляется в путешествие вместе со своим другом Кёртисом. Её цель — найти потерянного брата, который был похищен в земле говорящих жи