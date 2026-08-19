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Сборы фильма «Смешарики: Сквозь вселенные» превысили 200 млн рублей

Сборы фильма «Смешарики: Сквозь вселенные» превысили 200 млн рублей
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19 августа сборы фильма «Смешарики: Сквозь вселенные» превысили отметку в 200 млн рублей. На достижение этого результата ленте потребовалось почти две недели: премьера состоялась 6-го числа. Сейчас фантастика удерживает вторую строчку в российских чартах, уступая «Последнему богатырю: Колобок».

Фото: ЕАИС

Действие новых «Смешариков» разворачивается в двух параллельных мирах: в будущем, которое реализовано в формате с реальными актёрами, и в анимационном мире самих Смешариков. По сюжету Крош и Ёжик находят необычное устройство, которое переносит их в игру про будущее, где они обычные дети на космическом корабле, летящем на Марс. Приключения начинаются тогда, когда герои осознают, что это совсем не игра.

Главные роли в ленте сыграли юные актёры, а также Людмила Артемьева, Александр Лыков, Ян Цапник и Николай Добрынин. Режиссёром выступил Андрей Мармонтов.