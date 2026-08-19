Сервис Bilibili станет доступен по всему миру — это китайский аналог YouTube

Китайская платформа Bilibili объявила о выходе на мировой рынок. Об этом сообщили администраторы сервиса на своей странице в соцсети Х.

Авторы видеохостинга пока не рассказали, когда произойдёт запуск приложения по всему миру. Сейчас сервис доступен для скачивания, однако большая часть интерфейса представлена на китайском языке. Не исключено, что на платформе в будущем появится возможность выбрать локализацию.

Да, Bilibili выходит на глобальный рынок, так что следите за обновлениями.

Bilibili представляет собой китайский аналог YouTube, запущенный в 2010 году. Главной особенностью сервиса стала возможность смотреть не только ролики от блогеров, но и различное аниме.