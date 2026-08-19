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«Одиссея» стала самым кассовым фильмом с рейтингом «18+», обойдя «Дэдпула и Росомаху»

«Одиссея» стала самым кассовым фильмом с рейтингом «18+», обойдя «Дэдпула и Росомаху»
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19 августа сборы фильма «Одиссея» превысили отметку в $ 1,34 млрд. Эпическая картина Кристофера Нолана продолжает собирать кассу по всему миру спустя месяц после премьеры.

Таким образом, лента уже стала самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» в истории кино. «Одиссее» удалось обойти «Дэдпула и Росомаху», который в 2024 году собрал около $ 1,33 млрд.

Самые кассовые фильмы с рейтингом «18+»

  1. «Одиссея» (2026) — $ 1,34 млрд.
  2. «Дэдпул и Росомаха» (2024) — $ 1,33 млрд.
  3. «Джокер» (2019) — $ 1,078 млрд.
  4. «Оппенгеймер» (2023) — $ 976 млн.
  5. «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» (2025) — $ 776 млн.
  6. «Дэдпул 2» (2018) — $ 785 млн.
  7. «Дэдпул» (2016) — $ 782 млн.
  8. «Матрица: Перезагрузка» (2003) — $ 741 млн.
  9. «Оно» (2017) — $ 702 млн.
  10. «Детектив из Чайнатауна 3» (2021) — $ 699 млн.

Тем временем аналитики предрекают, что финальные показатели «Одиссеи» превысят $ 1,5 млрд. В этом случае эпос Кристофера Нолана войдёт в топ-15 фильмов по сборам в истории кино.