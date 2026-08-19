Хакеры слили новый геймплей с кат-сценой из GTA 6

Хакерская группа Cyberleek продолжила сливать геймплей GTA 6 в Сеть. Новое видео они опубликовали на форуме Reddit.

В ролике показан фрагмент геймплея, где главный герой Джейсон сражается с охранниками и ездит по ночному городу. Он также применяет в бою электрошокер. В конце видео показана небольшая кат-сцена, где появляется другой персонаж из предстоящей игры — Кэл Хэмптон. Ранее хакеры предупреждали авторов проекта из компании Rockstar Games, что продолжат сливать геймплейные ролики, если они не пойдут на условия злоумышленников. Сами разработчики пока не комментировали утечки.

Геймплейные ролики GTA 6 начали сливать в соцсети ночью 18 августа. Хакерская группа Cyberleek отметила, что таким образом выступает против отказа компании Rockstar Games от выпуска предстоящей игры на дисках. Официальный показ проекта состоится 27 августа на стриминговом сервисе Netflix.