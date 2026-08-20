Сегодня на Netflix вышел финальный сезон сериала «Внешние отмели». Для просмотра на сервисе доступны все 10 серий.

«Внешние отмели» — американский приключенческий детективный телесериал для подростковой аудитории, созданный братьями Джошем и Джонасом Пейт и Шеннон Берк. Премьера первого сезона, включающего в себя 10 серий, состоялась 15 апреля 2020 года на Netflix.

Действие пятого сезона стартует сразу после финала четвёртого. Герои оказались вдали от дома, лишились важного предмета и теперь переживают глубокий кризис. Им нужно найти силы, чтобы объединить усилия и выстоять в такой непростой ситуации.