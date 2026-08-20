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В России вышел фильм «Жертва обстоятельств» с Аней Тейлор-Джой

В России вышел фильм «Жертва обстоятельств» с Аней Тейлор-Джой
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С сегодняшнего дня в России стартовали показы фильма «Жертва обстоятельств» с Аней Тейлор-Джой в одной из главных ролей. Ленту уже можно посмотреть во многих кинотеатрах страны в профессиональном дубляже.

Картина рассказывает о благотворительном концерте, на который нападает группа радикалов, стремящихся исполнить мистическое пророчество. Они похищают различных звёзд Голливуда, которые пытались возродить свою карьеру.

Вместе с Тейлор-Джой в картине также снялись Крис Эванс («Мстители»), Сальма Хайек («От заката до рассвета»), Венсан Кассель («Ненависть»), Джон Малкович («Новый Папа») и другие актёры.