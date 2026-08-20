Сериал «Мажор» с Павлом Прилучным продлили на шестой сезон

«Кинопоиск» объявил, что сериал «Мажор» получит шестой сезон. К главной роли, само собой, вернётся Павел Прилучный.

Режиссёром продолжения сезона стал Владимир Битоков. В новых сериях агентство «Честные люди» под руководством Игоря Соколовского расследует серию загадочных похищений девушек.

Фото со съёмок шестого сезона «Мажора»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

В новом сезоне к своим ролям также вернутся Павел Чинарёв, Александр Обласов, Лиза Шакира, Анна Цуканова-Котт, Виталия