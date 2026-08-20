Зрителям на арене TI 2026 начали выдавать Treasure of the Crimson Witness 2026
Игроки Dota 2 начали получать сокровищницу Treasure of the Crimson Witness 2026 за просмотр матчей плей-офф The International 2026 на арене в Шанхае. Награда выдаётся зрителям, которые увидели первое убийство матча — при условии привязки бейджа TI к аккаунту Steam.
Сокровищница редкости Immortal появилась 5 августа и содержит пять предметов с фирменными красными эффектами:
- Full-Bore Bonanza of the Crimson Witness;
- Sylvan Vedette of the Crimson Witness;
- Primal Paean of the Crimson Witness;
- Merry Wanderer's Brush of the Crimson Witness;
- Aspect of Oscilla of the Crimson Witness.
Фото: finargot
Crimson Witness — традиционная награда для зрителей на арене The International. Сокровищницы прошлых лет уже не выдаются и считаются