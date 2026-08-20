Большой трейлер сказки «Царевна Несмеяна» со звёздами «Слова пацана» — выход 1 октября
Кинокомпания «Наше кино» и онлайн-кинотеатр Okko представили большой трейлер фильма «Царевна Несмеяна». Приключенческая сказка выйдет в кинотеатрах России уже 1 октября 2026 года.
Видео доступно во VK-канале «Наше кино». Права на видео принадлежат «Наше кино».
Сказка расскажет о прагматичном Ерёме, который вместе с младшей сестрой случайно попадает в волшебное Тридевятое царство. Чтобы вернуться домой, ему нужно рассмешить хмурую Царевну