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Фильм Царевна Несмеяна (2026) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, актёры, трейлер онлайн

Большой трейлер сказки «Царевна Несмеяна» со звёздами «Слова пацана» — выход 1 октября
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Кинокомпания «Наше кино» и онлайн-кинотеатр Okko представили большой трейлер фильма «Царевна Несмеяна». Приключенческая сказка выйдет в кинотеатрах России уже 1 октября 2026 года.

Видео доступно во VK-канале «Наше кино». Права на видео принадлежат «Наше кино».

Сказка расскажет о прагматичном Ерёме, который вместе с младшей сестрой случайно попадает в волшебное Тридевятое царство. Чтобы вернуться домой, ему нужно рассмешить хмурую Царевну