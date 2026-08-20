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В русской версии фильма «Человек-паук: Новый день» вырезали песню Монеточки*

В русской версии фильма «Человек-паук: Новый день» вырезали песню Монеточки*
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20 августа в России состоялась неофициальная премьера фильма «Человек-паук: Новый день» — следующего блокбастера киновселенной Marvel. События ленты разворачиваются после «Нет пути домой», когда о Питере Паркере полностью забыли все близкие.

Так, в одной из сцен картины, в которой главный герой общается с Чёрной вдовой, звучит трек «Монополия» российской певицы Монеточки*. Как нам стало известно из киносеанса, короткий эпизод с поиском штаб-квартиры Елены Беловой полностью вырезали из русской версии фильма, которую предоставила компания WesternRus.

Ещё до премьеры сообщалось, что в странах СНГ песню заменили на трек Рианны под названием S&M