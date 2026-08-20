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FURIA — первый полуфиналист Esports World Cup 2026 по Counter-Strike 2

FURIA — первый полуфиналист Esports World Cup 2026 по Counter-Strike 2
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FURIA обыграла G2 со счётом 2:1 в четвертьфинале Esports World Cup 2026 по Counter-Strike 2. Бразильская команда стала первым полуфиналистом турнира.

CS 2. Esports World Cup 2026 . 1/4 финала
20 августа 2026, четверг. 19:25 МСК
G2 Esports
Окончен
1 : 2
FURIA

FURIA уверенно забрала Ancient (13:3) и Dust2 (13:4), позволив G2 выиграть лишь Anubis (3:13). На двух победных картах G2 суммарно набрала семь раундов. Данил molodoy Голубенко стал лучшим по числу фрагов за серию — 47 при 21 смерти и рейтинге 1,29. Марекс YEKINDAR Галинскис показал наивысший рейтинг в команде — 1,45 при 95,5 ADR.

Со стороны G2 ни один игрок не вышел на положительный рейтинг. Неманья huNter Ковач провалил серию с показателем 0,65 и K/D 22-36.

В полуфинале FURIA сыграет с победителем пары MOUZ — FUT. EWC 2026 по CS 2 проходит с 12 по 24 августа в Париже с призовым фондом $ 2 млн.

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