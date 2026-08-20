Результаты второго дня плей-офф Esports World Cup 2026 по Counter-Strike 2

20 августа завершился второй игровой день плей-офф фестиваля Esports World Cup 2026 по Counter-Strike 2.

В полуфинал первой прошла бразильская FURIA, а в четвертьфинал — Team Spirit, Team Falcons, Team Vitality и другие. Турнир покинули G2, FaZe Clan и Natus Vincere.

Результаты второго дня плей-офф EWC 2026 по CS 2:

Natus Vincere (Европа) – Legacy (Бразилия) – 0:2;

– Legacy (Бразилия) – 0:2; Team Falcons (Европа) – The MongolZ (Монголия) – 2:0;

– The MongolZ (Монголия) – 2:0; FaZe Clan (Европа) – Team Vitality (Франция) – 0:2 ;

– 0:2 B8 Esports (Украина) – Team Spirit (Россия) – 0:2;

– 0:2; G2 Esports (Европа) – FURIA (Бразилия) – 1:2.

Сетка плей-офф после второго игрового дня Фото: Liquepedia

Турнир по Counter-Strike 2 в рамках фестиваля Esports World Cup 2026 проходит с 12 по 23 августа. 32 коллектива сражаются за чемпионство и призовой фонд в размере $ 2 млн.