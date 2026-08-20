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Результаты второго дня плей-офф Esports World Cup 2026 по Counter-Strike 2

Результаты второго дня плей-офф Esports World Cup 2026 по Counter-Strike 2
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20 августа завершился второй игровой день плей-офф фестиваля Esports World Cup 2026 по Counter-Strike 2.

В полуфинал первой прошла бразильская FURIA, а в четвертьфинал — Team Spirit, Team Falcons, Team Vitality и другие. Турнир покинули G2, FaZe Clan и Natus Vincere.

Результаты второго дня плей-офф EWC 2026 по CS 2:

  • Natus Vincere (Европа) – Legacy (Бразилия) – 0:2;
  • Team Falcons (Европа)  – The MongolZ (Монголия) – 2:0;
  • FaZe Clan (Европа) – Team Vitality (Франция) – 0:2;
  • B8 Esports (Украина) – Team Spirit (Россия) – 0:2;
  • G2 Esports (Европа) – FURIA (Бразилия)  1:2.
Сетка плей-офф после второго игрового дня

Сетка плей-офф после второго игрового дня

Фото: Liquepedia

Турнир по Counter-Strike 2 в рамках фестиваля Esports World Cup 2026 проходит с 12 по 23 августа. 32 коллектива сражаются за чемпионство и призовой фонд в размере $ 2 млн.

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