Результаты второго дня плей-офф Esports World Cup 2026 по Counter-Strike 2
20 августа завершился второй игровой день плей-офф фестиваля Esports World Cup 2026 по Counter-Strike 2.
В полуфинал первой прошла бразильская FURIA, а в четвертьфинал — Team Spirit, Team Falcons, Team Vitality и другие. Турнир покинули G2, FaZe Clan и Natus Vincere.
Результаты второго дня плей-офф EWC 2026 по CS 2:
- Natus Vincere (Европа) – Legacy (Бразилия) – 0:2;
- Team Falcons (Европа) – The MongolZ (Монголия) – 2:0;
- FaZe Clan (Европа) – Team Vitality (Франция) – 0:2;
- B8 Esports (Украина) – Team Spirit (Россия) – 0:2;
- G2 Esports (Европа) – FURIA (Бразилия) – 1:2.
Сетка плей-офф после второго игрового дня
Фото: Liquepedia
Турнир по Counter-Strike 2 в рамках фестиваля Esports World Cup 2026 проходит с 12 по 23 августа. 32 коллектива сражаются за чемпионство и призовой фонд в размере $ 2 млн.