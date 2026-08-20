Riot Games прекратит разработку 2XKO по League of Legends к концу 2026 года

Riot Games объявила о завершении активной разработки файтинга 2XKO в конце 2026 года. Причина — низкое удержание игроков и убыточность проекта. Студия признала, что игра обходится дороже, чем приносит.

2XKO вышел 20 января 2026 года на ПК, PS5 и Xbox Series. Несмотря на то что в январе игра заняла третье место по загрузкам на PS5 в Северной Америке, удержать аудиторию не удалось. До конца года выйдут два последних чемпиона — Люкс (8 сентября) и Самира (октябрь), после чего в декабре разработчики выпустят финальный патч с исправлениями.

Riot вернёт деньги всем, кто совершал покупки до 20 августа. Серверы останутся онлайн после завершения разработки — игра останется доступной на всех платформах. Ранговый режим будет отключён, соревновательная серия продолжится до ноября. 20 сентября в продаже появится 2XKO Ultimate Bundle с почти всей косметикой игры за $ 39,99 — все чемпионы будут разблокированы бесплатно для всех игроков .