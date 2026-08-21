Расписание третьего дня плей-офф Esports World Cup 2026 по Counter-Strike 2

Сегодня, 21 августа, продолжается плей-офф Esports World Cup 2026 по Counter-Strike 2.

В этот день зрителей ждёт три матча, которые пройдут в формате best-of-3. Победители пройдут по следующей сетке, а проигравшие покинут турнир.

Расписание Esports World Cup 2026 по Counter-Strike 2 на пятницу, 21 августа:

14:00. FUT Esports (Европа) — MOUZ (Европа);

16:55. Legacy (Бразилия) — Team Falcons (Европа);

19:50. Team Spirit (Россия) — Team Vitality (Франция).

Турнир по Counter-Strike 2 в рамках фестиваля Esports World Cup 2026 проходит с 12 по 23 августа. 32 коллектива сражаются за чемпионство и призовой фонд в размере $ 2 млн.