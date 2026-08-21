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Расписание третьего дня плей-офф Esports World Cup 2026 по Counter-Strike 2

Расписание третьего дня плей-офф Esports World Cup 2026 по Counter-Strike 2
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Сегодня, 21 августа, продолжается плей-офф Esports World Cup 2026 по Counter-Strike 2.

Права на трансляцию матчей 1/2 финала EWC по CS2 – 2026 в России принадлежат Okko.

В этот день зрителей ждёт три матча, которые пройдут в формате best-of-3. Победители пройдут по следующей сетке, а проигравшие покинут турнир.

Расписание Esports World Cup 2026 по Counter-Strike 2 на пятницу, 21 августа:

  • 14:00. FUT Esports (Европа) — MOUZ (Европа);
  • 16:55. Legacy (Бразилия) — Team Falcons (Европа);
  • 19:50. Team Spirit (Россия) — Team Vitality (Франция).

Турнир по Counter-Strike 2 в рамках фестиваля Esports World Cup 2026 проходит с 12 по 23 августа. 32 коллектива сражаются за чемпионство и призовой фонд в размере $ 2 млн.

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