Yatoro — лучший игрок гранд-финала The International 2026 по KDA
Керри Team Spirit Илья Yatoro Мулярчук стал лучшим игроком гранд-финала The International 2026 по KDA. За пять карт против PARIVISION он набрал 54 убийства при 14 смертях и 49 ассистах.
Мулярчук сыграл на пяти разных героях за серию: Shadow Fiend (16/1/7), Shadow Fiend (18/4/13), Terrorblade (10/1/12), Templar Assassin (3/4/6) и Lifestealer (7/4/13). На первой карте Yatoro оформил Rampage на Shadow Fiend — один из главных хайлайтов турнира.
Для Мулярчука это третья победа на The International — ранее он поднимал Эгиду чемпионов в 2021 и 2023 годах. Spirit обыграла PARIVISION со счётом 3:2 и заработала $ 1,42 млн. The International 2026 прошёл с 13 по 23 августа на арене спортивного центра «Восток» в Шанхае.
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