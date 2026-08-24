«Последний богатырь: Колобок» снова возглавил кинопрокат России за уикенд

По данным Kinobusiness, фильм «Последний богатырь: Колобок» вторую неделю подряд возглавляет кинопрокат России за уикенд. Картина собрала 120,3 млн рублей за минувшие выходные.

На втором месте оказалась лента «Смешарики сквозь вселенные» со сборами в 37,5 млн рублей. Если брать неофициальный прокат, то сразу за картиной про Колобка идёт «Человек-паук: Новый день», собравший 90,1 млн рублей, а за ним — «Одиссея», которой покорились 39 млн рублей.

«Последний богатырь. Колобок» рассказывает о предыстории Колобка. В ленте показывают, как героя испекли, как он сбежал, попал к разбойникам, а затем объединился с неудачливым пекарем Тихоном. Главного героя вновь озвучил Гарик Харламов («Последний богатырь: Корень зла»), а к главным ролям вернулись Дмитрий Журавлёв и Мила Ершова.