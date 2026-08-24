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Стартовал сериал «ОПГ» от Okko — вышли два эпизода

Стартовал сериал «ОПГ» от Okko — вышли два эпизода
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24 августа состоялась премьера сериала «ОПГ». Комедийное шоу уже запустилось на Okko с двух эпизодов — остальные будут выходить по будням. Всего в первый сезон войдёт 10 серий.

Видео доступно во VK-канале Кинопоиск. Права на видео принадлежат Okko.

Проект рассказывает историю бандита по имени Воркута, который выходит на свободу и решает изменить свою жизнь. Его бывшие подельники Рафинад и Петр помогают ему создать «Общественно Полезную Группировку», призванную помогать жителям города.

Режиссёром сериала и исполнителем одной из главных ролей выступил Пётр Буслов («Дыши»). В шоу также снялись Максим Лагашкин («Яга на нашу голову»), Николай Шрайбер («Аритмия»), Андрей Мерзликин («Брестская крепость»), Павел Деревянко («Домашний арест») и другие актёры.

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Расписание выхода комедийного сериала «ОПГ» от Okko
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