Valve исполнилось 30 лет — создатели Steam и Half-Life празднуют юбилей

24 августа игровая компания Valve празднует свой 30-летний юбилей. Всё это время разработчик Steam, Half-Life, Portal, Dota 2 и CS:GO остаётся одним из самых узнаваемых геймерских брендов в мире.

Студию основали в августе 1996 года выходцы из Microsoft — Гейб Ньюэлл и Майк Харрингтон. Первой игрой Valve стала Half-Life, после чего «вентили» стали известны благодаря десяткам культовых игр и платформе Steam, объединившей миллионы игроков и разработчиков со всего мира.

При этом официальных анонсов в честь 30-летия компании от Valve пока не было. Неясно, будет ли вообще Valve как-либо отмечать свой юбилей.