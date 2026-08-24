Esports World Cup 2027 пройдёт в Эр-Рияде — турнир возвращается в Саудовскую Аравию

Организаторы Esports World Cup объявили, что EWC 2027 вернётся в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд. Информация была озвучена на церемонии закрытия EWC 2026 в Париже. Точные даты турнира пока не названы.

Париж стал первым городом за пределами Эр-Рияда, принявшим Esports World Cup. Турнир длился семь недель — с 6 июля по 23 августа — и установил рекорды по аудитории: 850 млн зрителей и 440 млн часов просмотра, что на 13% и 26% больше, чем годом ранее. Продано 175 тыс. билетов — рост на 94% по сравнению с 2025 годом.

Победителем клубного зачёта стал AG.AL с 5300 очками и призовыми $ 7 млн. Team Falcons финишировала второй (4600), Vitality — третьей (3300). Team Spirit стала единственным клубом, выигравшим два титула в Париже — по Counter-Strike 2 и Mobile Legends: Bang Bang. Общий призовой фонд EWC 2026 составил $ 75 млн.

Россия заняла пятое место по числу участников — 73 киберспортсмена в составах более чем 30 клубов.