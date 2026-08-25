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Появился новый атмосферный постер

Появился новый атмосферный постер
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Sony Pictures опубликовала новый атмосферный постер фильма Resident Evil Зака Креггера, режиссёра «Орудий» и «Варвара». В центре его можно увидеть главного героя, курьера Брайана.

Новый постер фильма Resident Evil

Фото: Sony Pictures

Проект сконцентрируется на одном главном герое, который отправится в опасное путешествие по городу Раккун-Сити, «постепенно погружаясь в настоящий ад». Ранее Зак Креггер заявлял, что в картине не стал экранизировать какую-либо из игр, ведь у него не получилось бы сделать сюжет лучше, чем в оригинальных частях.

Фильм Resident Evil выйдет в мировом прокате уже совсем скоро, 18 сентября.

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