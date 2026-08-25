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Опубликовали новый кадр фильма «Во чреве кита» с Остином Абрамсом в главной роли

Опубликовали новый кадр фильма «Во чреве кита» с Остином Абрамсом в главной роли
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Появился новый кадр фильма «Во чреве кита», в котором главную роль исполнил Остин Абрамс. Он же, кстати, сыграл в фильме Resident Evil Зака Креггера.

Фото: Empire

По сюжету картины молодой аквалангист Джей Гардинер погружается в океан в поисках останков своего отца, однако его проглатывает гигантский кашалот. Теперь у Джея есть час, чтобы выбраться из кита, прежде чем у него закончится запас кислорода.

Интересный факт — для съёмок создали практичную модель желудка кита, которая двигалась в такт сердцебиению настоящего кита. На этот шаг пошли, чтобы усилить погружение и чтобы всё выглядело как настоящее.

В зарубежных кинотеатрах с 6 октября.

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