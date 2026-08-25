Линда Карделлини — на новом кадре сериального приквела «Пятница, 13-е»

Screen Rant поделился свежим кадром сериального приквела «Пятница, 13-е» про мать Джейсона Вурхиза. На нём можно увидеть Линду Карделлини в образе Памелы.

Новый кадр сериала «Хрустальное озеро»

Фото: Screen Rant

Сериал расскажет о событиях, которые привели к появлению Джейсона и последующим убийствам подростков в лагере. Ранее стало известно, что в шоу снимется Уильям Кэтлетт («Реальная история»).

Шоураннером «Хрустального озера» стал Брэд Кейн. Ранее он работал над сериалами «Чёрные паруса», «Полиция Токио» и «Ложа 49». В проекте от A24 он заменит Брайана Фуллера, который отошёл от шоу из-за творческих разногласий с продюсерами.

Шоу стартует 15 октября.