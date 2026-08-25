Появился новый кадр сериала «К востоку от рая» с Флоренс Пью

На новом кадре сериала «К востоку от рая» появилась Флоренс Пью, которая исполняет в шоу одну из ключевых ролей. Актрису можно увидеть в образе своей героини.

Новый кадр сериала «К востоку от рая»

Фото: Screen Rant

Шоу представляет собой экранизацию одноимённого произведения Джона Стейнбека. Проект расскажет о взаимоотношениях двух семей — Гамильтонов и Трасков. Историю посвятят предательству и любви, которые настигнут героев, живущих в Калифорнии XX века.

В проекте также сыграли Майк Фейст («Закон и порядок. Специальный корпус»), Киран Хайндс («Игра престолов»), Марта Плимптон («Воспитывая Хоуп») и другие актёры.

«К востоку от рая» выйдет 1 октября на Netflix.