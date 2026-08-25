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Начались съёмки экшен-триллера «Супермакс» с Уиллом Смитом и Джафаром Джексоном

Начались съёмки экшен-триллера «Супермакс» с Уиллом Смитом и Джафаром Джексоном
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Amazon MGM Studio приступила к съёмкам экшен-триллера «Супермакс». Главные роли сыграют Уилл Смит и Джафар Джексон, который воплотил образ Майкла Джексона в фильме «Майкл».

«Супермакс» расскажет о двух агентах ФБР, которые расследуют убийство. Преступление совершили в самой охраняемой тюрьме мира. Режиссёром фильма выступит Дэвид Гордон Грин — постановщик современной трилогии хорроров «Хэллоуин».

Главную роль вместе со Смитом и Джексоном исполняет Аннасофия Робб, а режиссёром выступает Дэвид Гордон Грин («Храбрые перцем», перезапуск «Хэллоуина»). В ленте также сыграет Джейсон Кларк, известный по картинам «Эверест» и «Планета обезьян: Революция».

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