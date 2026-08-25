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Вышла первая часть мультфильма «Бэтмен: Падение рыцаря»

Вышла первая часть мультфильма «Бэтмен: Падение рыцаря»
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Сегодня на Prime Video, Apple TV и других зарубежных стримингах вышла первая часть мультфильма «Бэтмен: Падение рыцаря».

Будущая лента станет экранизацией одноимённого комикса про Бэтмена. По сюжету Бэйн освобождает главных врагов Брюса Уэйна из психиатрической лечебницы Аркхем и они начинают за ним охоту. Тёмный рыцарь оказывается в состоянии тяжелейшего истощения, а тем временем его протеже Азраил подрывает репутацию героя в глазах полиции Готэма и обычных людей.

Главные роли в сериале озвучили Энсон Маунт («Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»), Майкл Мэндо («Лучше звоните Солу») и Пабло Шрайбер (Halo).

Всего будет три части. Когда выйдут следующие две, непонятно.

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