Лин Шэй рассказала о самом жутком моменте на съёмках нового «Астрала»

Лин Шэй, играющая ключевую роль во франшизе «Астрал», рассказала, какой был самый жуткий момент на съёмках последней части. По словам актрисы, её пугали три старых послушника.

Даже находясь на площадке в ожидании выхода, они были жуткими.

«Астрал 6: Они уже здесь» рассказывает историю молодой матери Джеммы, которая однажды оказывается в астральном измерении. Она умеет возвращать существ в реальный мир, из-за чего опасные демоны вырываются наружу и грозятся уничтожить всё живое. В кинотеатрах России картина появится неофициально с 3 сентября.

В мировом прокате лента заработала более $ 60,3 млн. Таким образом, новый фильм ужасов продемонстрировал более слабый старт, чем пятая часть серии с подзаголовком «Красная дверь» ($ 64 млн).