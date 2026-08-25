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Начались съёмки фильма «Домовёнок Кузя 3» — премьера в марте 2027 года

Начались съёмки фильма «Домовёнок Кузя 3» — премьера в марте 2027 года
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Кинокомпания братьев Андреасян, телеканал ТНТ и «Атмосфера Кино» объявили о старте производства фильма «Домовёнок Кузя 3». Съёмки ленты займут несколько месяцев, премьера картины в кинотеатрах России состоится 25 марта 2027 года.

По сюжету продолжения после поражения Кощея покой в сказочном мире длится недолго. Кикимора и Леший решают, что пришло их время заявить права на звание главного злодея. Для этого им нужно запустить древний артефакт – магическое Колесо мира. Вот только чтобы оно заработало, злодеям нужно похитить Ягу из мира людей и освободить Кощея из магической темницы. И снова на пути волшебного зла встают домовёнок Кузя и его верные друзья – Наташа, Нафаня и Тихоня.

К своим ролям в третьей части вернутся Сергей Бурунов, Гарик Харламов, Полина Гагарина, Екатерина Стулова, София Петрова и другие актёры. Режиссёром картины вновь выступит Виктор Лакисов.

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