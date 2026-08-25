Боевик «Мотор Сити» с Аланом Ричсоном вышел в онлайне

25 августа состоялась цифровая премьера фильма «Мотор Сити». Боевик с Аланом Ричсоном («Ричер») добрался до онлайн-кинотеатров Amazon Prime Video, iTunes и других сервисов. Таким образом, лента вышла на стримингах спустя месяц после появления в прокате. За этот срок боевик собрал скромные $ 2,9 млн, а 20-го числа также добрался и до кинотеатров России.

События «Мотор Сити» разворачиваются в Детройте в 1970-х годах. Рабочий автозавода Джон Миллер влюбляется в девушку местного криминального босса – и дорого за это платит. Его подставляют и отправляют в тюрьму за преступление, которого он не совершал. Спустя годы Джон выходит на свободу. У него осталась только одна цель – отомстить человеку, который отнял у него любовь, свободу и прежнюю жизнь.

Вместе с Аланом Ричсоном в ленте также сыграли Пабло Шрайбер («Его и её»), Шейлин Вудли («Большая маленькая ложь») и другие актёры. Режиссёром картины выступил Потси Пончироли («Старый Генри»).