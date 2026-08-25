Агуэро, Пепе и Варан: все новые кумиры в EA Sports FC 27

Компания Electronic Arts представила новых кумиров в EA Sports FC 27. Они появятся в игре с релиза, а одну из легенд футбола можно будет получить за предзаказ изданий Ultimate и Ultimate Plus до 31 августа.
Так, в список новых кумиров вошли известные футболисты, недавно завершившие карьеру. Главной звездой среди них оказался Серхио Агуэро — бывший нападающий «Манчестер Сити». В топ также вошли защитники Пепе и Рафаэль Варан, а также несколько футболисток.
Стартовые кумиры в EA Sports FC 27 за предзаказ
Фото: EA Sports
Новые кумиры в EA Sports FC 27
- Серхио Агуэро
- Формига
- Тобин Хит
- Нагасато
- Пепе
- Хеге Риисе
- Карл-Хайнц Румменигге
- Кристин Синклер
- Рафаэль Варан
- Эллен Уайт.
Релиз EA Sports FC 27 состоится 25 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 18-го числа.