Агуэро, Пепе и Варан: все новые кумиры в EA Sports FC 27

Компания Electronic Arts представила новых кумиров в EA Sports FC 27. Они появятся в игре с релиза, а одну из легенд футбола можно будет получить за предзаказ изданий Ultimate и Ultimate Plus до 31 августа .

Так, в список новых кумиров вошли известные футболисты, недавно завершившие карьеру. Главной звездой среди них оказался Серхио Агуэро — бывший нападающий «Манчестер Сити». В топ также вошли защитники Пепе и Рафаэль Варан, а также несколько футболисток.

Стартовые кумиры в EA Sports FC 27 за предзаказ Фото: EA Sports

Новые кумиры в EA Sports FC 27

Серхио Агуэро

Формига

Тобин Хит

Нагасато

Пепе

Хеге Риисе

Карл-Хайнц Румменигге

Кристин Синклер

Рафаэль Варан

Эллен Уайт.

Релиз EA Sports FC 27 состоится 25 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 18-го числа.