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Агуэро, Пепе и Варан: все новые кумиры в EA Sports FC 27

Агуэро, Пепе и Варан: все новые кумиры в EA Sports FC 27
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Компания Electronic Arts представила новых кумиров в EA Sports FC 27. Они появятся в игре с релиза, а одну из легенд футбола можно будет получить за предзаказ изданий Ultimate и Ultimate Plus до 31 августа.

Так, в список новых кумиров вошли известные футболисты, недавно завершившие карьеру. Главной звездой среди них оказался Серхио Агуэро — бывший нападающий «Манчестер Сити». В топ также вошли защитники Пепе и Рафаэль Варан, а также несколько футболисток.

Стартовые кумиры в EA Sports FC 27 за предзаказ

Стартовые кумиры в EA Sports FC 27 за предзаказ

Фото: EA Sports

Новые кумиры в EA Sports FC 27

  • Серхио Агуэро
  • Формига
  • Тобин Хит
  • Нагасато
  • Пепе
  • Хеге Риисе
  • Карл-Хайнц Румменигге
  • Кристин Синклер
  • Рафаэль Варан
  • Эллен Уайт.

Релиз EA Sports FC 27 состоится 25 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 18-го числа.

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