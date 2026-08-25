Джейсон Стэйтем — на новых фото со съёмок боевика «Мятеж»

Эксклюзивно для «Чемпионата» компании «Атмосфера кино» и Маурис Филм предоставили новые фотографии со съёмок боевика «Мятеж» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли.

Фото со съёмок «Мятежа»

Фото: «Атмосфера кино»

Фото: «Атмосфера кино»

Фото: «Атмосфера кино»

Фото: «Атмосфера кино»

Фото: «Атмосфера кино»

Фото: «Атмосфера кино»

Фото: «Атмосфера кино»

Сюжет «Мятежа» расскажет историю частного охранника Коула Рида, некогда служившего в спецназе и полиции. Однажды на его глазах убивают его босса-миллиардера, Рида подставляют, поэтому он становится главным подозреваемым, ему приходится бежать от закона. Герой решает самостоятельно выйти на след убийцы и в ходе расследования раскрывает грандиозный заговор.

В России официальный прокат боевика стартует уже 27 августа.