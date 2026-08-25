Фильм «Её личный ад» от режиссёра «Драйва» вышел в онлайне

25 августа состоялась цифровая премьера фильма «Её личный ад». Новую работу Николаса Виндинга Рефна уже можно посмотреть на Amazon Prime, iTunes и отечественных сервисах Okko, «Иви» и на «Кинопоиске».

Таким образом, лента добралась до онлайн-кинотеатров спустя месяц после выхода в прокат. За этот срок картина заработала скромный $ 1 млн и получила смешанные отзывы от критиков и зрителей.

«Её личный ад» рассказывает историю футуристического мегаполиса, который однажды поглощает таинственный туман и освобождает некую смертоносную сущность. Актриса приезжает в роскошный отель к отцу-режиссёру, а на улице рядовой К пытается поймать маньяка.

Главные роли в фильме сыграли Софи Тэтчер («Шершни») и Чарльз Мелтон («Под огнём»). Режиссёром выступил Николас Виндинга Рефн («Драйв»), это его первый фильм за 10 лет.