Хакеры слили новый геймплей GTA 6 — с походом в ночной клуб

25 августа хакерская группа CyberLeek слила очередное геймплейное видео по GTA 6. Новый ролик стал уже 12-й утечкой от злоумышленников.

В этот раз хакеры показали небольшой ролик с посещением ночного клуба. В трёхминутном видео Джейсон посещает один из танцполов штата Леонида, обойдя все доступные комнаты. В самом клубе игрок также подходит к нескольким девушкам и общается с ними с помощью коротких реплик в духе Red Dead Redemption 2.

Интересно, что ранее CyberLeek обещала показать сюжетный пролог за Лусию, вторую главную героиню будущего экшена. Однако ролик по какой-то причине отложили — возможно, хакеры посчитали, что геймеры выполнили не все условия…

Ролики с демонстрацией игрового процесса GTA 6 начали сливать в соцсети 18 августа. Хакерская группа Cyberleek сообщила, что таким образом выступает против отказа компании Rockstar Games от выпуска предстоящей игры на дисках. В одном из роликов злоумышленники также продемонстрировали, что у них есть играбельная версия проекта. Официальный показ геймплея состоится на стриминговом сервисе Netflix 27 августа, начало – в 22:00 мск.