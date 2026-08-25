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Джеймс Спэйдер рассказал, куда исчез Альтрон после событий фильма «Мстители: Эра Альтрона»

Джеймс Спэйдер рассказал, куда исчез Альтрон после событий фильма «Мстители: Эра Альтрона»
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Американский актёр Джеймс Спэйдер дал небольшое интервью в честь будущего релиза сериала «Квест Вижна». Исполнитель роли андроида Альтрона вернётся к своей роли впервые с 2015 года, когда вышел фильм «Мстители: Эра Альтрона».

Как рассказал Спэйдер, всё это время злодей был жив и находился в специальной тюрьме. При этом у андроида был полноценный доступ к интернету, из-за чего он знает обо всех произошедших событиях со времён своего поражения.

Всё это время Альтрон был в тюрьме. У него был доступ к интернету, телевизору, истории, он просто потреблял информацию и немного занимался живописью. Он рисовал и создавал проблемы.

Премьера сериала «Квест Вижна» состоится 14 октября. Шоу выступит прямым продолжением «Ванда/Вижн» и сериала «Это всё Агата». В новом проекте главный герой будет восстанавливать свою память и возвращать человечность. Главные роли исполнили Пол Беттани («История рыцаря»), Эмили Хэмпшир («Шиттс Крик»), Орла Брэйди («Иностранец») и другие актёры. Сценаристом и режиссёром выступает Терри Маталас («12 обезьян»).

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Трейлер сериала «Квест Вижна» от Marvel — старт 14 октября
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