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В Госдуме призвали отменить показы фильма «Человек-паук: Новый день» в России

В Госдуме призвали отменить показы фильма «Человек-паук: Новый день» в России
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20 августа в России состоялась неофициальная премьера фильма «Человек-паук: Новый день» — следующего блокбастера киновселенной Marvel. Лента добралась до страны в привычном теневом формате из-за того, что студия Disney покинула рынок в 2022 году.

Тем временем очень высокими стартовыми сборами заинтересовались чиновники. Зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко заявила в разговоре с НСН, что отечественные кинотеатры нарушают закон, показывая зарубежные фильмы без согласия правообладателя и выдачи прокатного удостоверения. Она призвала МВД и Министерство культуры разобраться в ситуации и прекратить показы ленты, если нарушение подтвердится.

Думаю, что МВД должно вмешаться в эту ситуацию, поскольку речь идёт о незаконном предпринимательстве. Это уголовно наказуемое деяние. МВД должно отследить эту ситуацию. Министерство культуры через свои подведомственные организации может контролировать происходящее. Они не передают данные в ЕАИС, потому что фильм прокатывается незаконно. Эту информацию вполне можно направить силовикам.

Интересно, что подобные теневые показы идут в кинотеатрах России с 2022 года, когда из страны ушли мэйджоры Голливуда. С тех пор популярные ленты транслируют в основном с помощью предсеансового обслуживания, а саму копию киносети покупают у прокатчиков в странах СНГ.

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