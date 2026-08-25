Тизер-трейлер фильма «Пропавший» с Львом Зулькарнаевым — триллер выйдет 11 марта

Кинокомпания «Вольгá» представила тизер-трейлер предстоящего фильма «Пропавший». Отечественный триллер об опасном заработке выйдет в кинотеатрах 11 марта 2027 года.

Сюжет расскажет о парне, который пытается быстро заработать большую сумму, чтобы спастись от коллекторов, — и друг предлагает ему опасный проект в Турции. В итоге герой оказывается втянут в некую преступную игру.

Видео доступно в группе «Вольга про кино» во ВКонтакте. Права на видео принадлежат «Вольге».

Главную роль в фильме исполнил Лев Зулькарнаев («Слово пацана», «Буратино»). Также в «Пропавшем» снялись Слава Копейкин, Александр Робак, Антон Кузнецов, Максим Стоянов, Виктория Исакова и Дарья Балабанова. Режиссёром выступил Кирилл Кемниц, ранее снявший «Кентавра» с Юрой Борисовым.