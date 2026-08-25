Начались съёмки военного детектива «Новый Вавилон» про диверсию в СССР

Компания Star Media объявила о старте производства сериала «Новый Вавилон». Съёмки детективного шоу займут несколько месяцев, после чего проект выйдет в онлайн-кинотеатре Wink и на телеканале РЕН ТВ.

Будущий военный детектив о временах СССР расскажет о противостоянии оперуполномоченного МУРа Семёна Кочевого и преступника Шляхтича, который задумал масштабную диверсию, ставящую под угрозу жизнь тысяч граждан и нерушимость советских границ.

Режиссёром проекта выступает Пётр Амелин («По следу зверя»), главные роли в шоу сыграют Роман Евдокимов («Ангелы Ладоги»), Игорь Миркурбанов («Битва»), Кирилл Зайцев («Моя собака – космонавт»), Дарья Жовнер («Первый Оскар») и другие актёры.