15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Утечка GTA 6: хакеры показали пляж из трейлера, заполненный людьми

Утечка GTA 6: хакеры показали пляж из трейлера, заполненный людьми
Комментарии

25 августа хакерская группа CyberLeek выложила очередное видео с геймплеем предстоящей игры GTA 6. Новый ролик стал уже 13-й утечкой от злоумышленников.

В этот раз CyberLeek ответили на просьбы и показали, как выглядит в игре пляж из официального трейлера. В ролике игрок проезжает песчаную локацию на велосипеде: рядом с морем располагаются много NPC, часть из которых загорают, а другие занимаются своими делами.

Ролики с демонстрацией игрового процесса GTA 6 начали сливать в соцсети 18 августа. Хакерская группа Cyberleek сообщила, что таким образом выступает против отказа компании Rockstar Games от выпуска предстоящей игры на дисках. В одном из роликов злоумышленники также продемонстрировали, что у них есть играбельная версия проекта.

Официальный показ геймплея состоится на стриминговом сервисе Netflix 27 августа, начало – в 22:00 мск.

Материалы по теме
Хакеры слили новый геймплей GTA 6 — с походом в ночной клуб
Утечка GTA 6: хакеры обещают показать геймплей за Лусию только при одном условии
Комментарии