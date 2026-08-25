Утечка GTA 6: хакеры показали пляж из трейлера, заполненный людьми

25 августа хакерская группа CyberLeek выложила очередное видео с геймплеем предстоящей игры GTA 6. Новый ролик стал уже 13-й утечкой от злоумышленников.

В этот раз CyberLeek ответили на просьбы и показали, как выглядит в игре пляж из официального трейлера. В ролике игрок проезжает песчаную локацию на велосипеде: рядом с морем располагаются много NPC, часть из которых загорают, а другие занимаются своими делами.

Ролики с демонстрацией игрового процесса GTA 6 начали сливать в соцсети 18 августа. Хакерская группа Cyberleek сообщила, что таким образом выступает против отказа компании Rockstar Games от выпуска предстоящей игры на дисках. В одном из роликов злоумышленники также продемонстрировали, что у них есть играбельная версия проекта.

Официальный показ геймплея состоится на стриминговом сервисе Netflix 27 августа, начало – в 22:00 мск.